В центре Москвы произошел пожар на автозаправке

Агентство «Москва»: на улице Хамовнический Вал загорелась колонка АЗС
Телеграм-канал «МЧС России»

Пожар произошел на автомобильной заправочной станции (АЗС) на улице Хамовнический Вал в центре российской столицы. Об этом пишет Агентство «Москва».

Журналисты уточнили, что огонь охватил колонку АЗС.

«Сотрудников отвели на безопасное расстояние, место происшествия оцеплено», — говорится в публикации.

В 19:54 мск агентство сообщило, что возгорание было ликвидировано.

Днем 4 февраля в экстренных службах заявили, что в поселке Путилково в Московской области загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На место происшествия выезжали дежурные расчеты спасателей. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Утром в тот же день в районе жилого комплекса «Митинский лес» на северо-западе Москвы произошло возгорание. Telegram-канал «Москва с огоньком» написал, что вспыхнул частный жилой дом. Пост был дополнен видеозаписью, на которой видно, как над горящим зданием поднимается высокий столб густого черного дыма. Сведения о пострадавших и причинах пожара не поступали.

Ранее в Подмосковье коты устроили пожар в квартире.
 
