В коробке у поджигательницы пункта сбора помощи для СВО в Петербурге оказался голубь

«Фонтанка»: в коробке у поджигательницы из Петербурга оказался голубь

В коробке у девушки, которая подожгла пункт сбора помощи для СВО в Петербурге, оказался голубь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь. Информации о том, почему птица находилась там, не поступало.

Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Предварительно, девушка устроила поджог в подвальном помещении, где находится пункт сбора гуманитарной помощи. При этом поджигательница угрожала устроить взрыв.

Девушку задержали, а на место происшествия прибыли саперы. Выяснилось, что в помещении в момент возгорания находился один человек, его опрашивают сотрудники полиции. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее девушка с пятилитровой канистрой бензина пыталась поджечь магазин в Подмосковье.