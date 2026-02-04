Размер шрифта
В коробке у поджигательницы пункта сбора помощи для СВО в Петербурге оказался голубь

Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В коробке у девушки, которая подожгла пункт сбора помощи для СВО в Петербурге, оказался голубь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь. Информации о том, почему птица находилась там, не поступало.

Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Предварительно, девушка устроила поджог в подвальном помещении, где находится пункт сбора гуманитарной помощи. При этом поджигательница угрожала устроить взрыв.

Девушку задержали, а на место происшествия прибыли саперы. Выяснилось, что в помещении в момент возгорания находился один человек, его опрашивают сотрудники полиции. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее девушка с пятилитровой канистрой бензина пыталась поджечь магазин в Подмосковье.
 
