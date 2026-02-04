Размер шрифта
Россиянина отправили в изолятор за тонированный автомобиль BMW

В Москве суд отправил в изолятор владельца тонированной BMW
Сергей Бобылев/РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы арестовал владельца тонированного автомобиля BMW X7. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе суда.

Мужчина был отправлен в изолятор на пять суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Нарушитель отказался удалить пленку со стекол своего автомобиля. В отношении водителя составили протокол.

В конце сентября 2025 года правительство России подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят привлечь к ответственности за чрезмерную тонировку стекол водителей машин с иностранными номерами.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие штрафов за нарушение требований к тонировке стекол на автомобили, временно ввезенные на территорию России.

Ранее в ГИБДД рассказали, в каком случае водителя могут арестовать за неправильную тонировку.
 
