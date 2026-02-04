В Тамбовской области создали оперштаб из-за возгорания железнодорожных цистерн с бензином

Первышов: создан оперштаб после возгорания цистерн с бензином в Мичуринске

Оперативный штаб создан в Мичуринске, где произошел сход с рельсов железнодорожных цистерн с бензином и последующий пожар. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По его словам, оперштаб возглавил замгубернатора региона Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС.

Первышов добавил, что на место происшествия выехал министр транспорта области Альберт Чурилов.

До этого в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. Возгорание устраняют пожарные. В региональном управлении МЧС России рассказали, что к тушению пожара привлечены 47 сотрудников и 20 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента направлены пожарные поезда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

По данным Telegram-канала SHOT, машинист сошедшего с рельсов грузового поезда получил множественные ожоги. Пострадавшего госпитализировали, информации о тяжести его состояния не поступало. Отмечается, что он пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся после взрыва.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.