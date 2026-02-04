Размер шрифта
Российская студентка отдала мошенникам драгоценности матери на 9 млн рублей

Shutterstock/ChiccoDodiFC

На Урале 18-летняя девушка поверила аферистам и отдала им драгоценности своей матери. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Все началось 31 января, когда студентке позвонил лжекурьер — под предлогом доставки еды он выманил у нее код из СМС. Затем с девушкой связался «оператор Госуслуг», который заявил, что ее мать якобы не задекларировала драгоценности. Под предлогом помощи в избегании проблем с законом преступники убедили жертву согласиться на «добровольный обыск».

Девушка последовала инструкциям аферистов, показала им квартиру и собрала в пакет украшения своей матери — серьги, кольца, браслеты, цепочки и другие изделия общей стоимостью почти в 9 млн рублей, а также 390 тысяч рублей наличными. Пакет с ценностями она передала курьеру злоумышленников на улице Малопрудной.

Студентка осознала обман, когда связь с преступниками прервалась. Возбуждено уголовное дело.

Ранее омичка поверила «сотруднику налоговой» и потеряла 5,5 млн рублей.
 
