Обвиняемого в мошенничестве воронежского экс-министра выпустили из СИЗО

Экс-министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест с продлением меры пресечения до 4 апреля. Об этом сообщило РИА «Воронеж».

Бывший чиновник заявил, что удовлетворен решением Ленинского райсуда Воронежа.

«Я считаю, что мне за это должны награду дать, а следствие считает, что меня нужно отправить в тюрьму», — сказал он журналистам после слушания.

Швыркову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следствие считает, что обвиняемый, будучи министром, вместе с коллегами из других органов власти похитил как минимум 4,8 млн рублей, выделенных из областного бюджета на выплаты за привлечение контрактников на СВО. Фигуранты передавали в правительство и Минсоцзащиты региона ложные данные о заслуживающих поощрения лицах и присваивали деньги, следует из материалов дела.

Швыркова арестовали в июле 2025 года. Его защита несколько раз пыталась обжаловать эту меру пресечения, но до сих пор суд отклонял ходатайства адвокатов.

