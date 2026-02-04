В Европе отложили презентацию по новому пакету санкций против России

Европейская комиссия отложила презентацию странам Европейского союза предложения по 20-му пакету санкций в отношении России на 6 февраля. Об этом РИА Новости сообщил европейский источник.

«Этот пункт повестки был отложен и перенесен на пятницу», — сказал он.

Собеседник агентства не раскрыл причину такого решения, но подчеркнул, что Совет Евросоюза со своей стороны не намерен обнародовать это предложение после его презентации Еврокомиссией.

4 февраля портал Euractiv сообщил, что Еврокомиссия 4 февраля должна представить послам стран ЕС 20-й пакет антироссийских санкций.

2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении 20-го по счету пакета санкций против России. Она подчеркнула, что «день за днем, год за годом» поддержка Украины со стороны Европы остается неизменной. При этом агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить себе приобретать у России медь, платину, иридий и родий.

Ранее глава МИД Чехии не увидел причин для снятия санкций с России.