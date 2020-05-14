Россияне выиграли 2,43 млрд рублей в лотереи во время самоизоляции

С конца марта по 11 мая россияне выиграли в лотереи 2,43 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространитель государственных лотерей «Столото».

Так, во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами.

«За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 432 172 826 руб.», — добавили там.

Уточняется, что 524 участника выиграли больше 100 тыс. руб. Всего за этот период выиграли 46 суперпризов в шести разных государственных лотереях.

Более 10 млн руб. выиграли в Татарстане в «Жилищной лотерее», более 9 млн руб. выиграли в Москве в «5 из 36», более 8 млн руб. выиграли в Воронежской области в «12/24». Миллионерами стали жители Кемеровской, Белгородской, Волгоградской областей и Санкт-Петербурга.

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