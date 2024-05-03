МВД объявило в розыск экс-глав Минфина и Нацбанка Украины

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-министра финансов Украины Александра Шлапака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

По данным Следственного комитета России, они принимали решение о начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и финансировали ее за счет денег госбюджета. Сейчас ведомство принимает меры, чтобы задержать и арестовать украинских чиновников.

Кубив являлся главой Нацбанка Украины с 24 февраля до 19 июня 2014 года. Шлапак занимал должность министра финансов с 27 февраля по 2 декабря 2014 года.

2 мая МВД объявило в розыск бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко.

В этот же день МВД объявило в розыск по уголовной статье экс-министра юстиции Украины и бывшего члена СНБО Павла Петренко.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста из США.