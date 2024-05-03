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Бывшей чиновнице из Кургана кардинально урезали пенсию

Доплату к пенсии экс-чиновнице из Курганской области сократили в 25 раз

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доплату к пенсии экс-чиновнице из правительства Курганской области сократили в 25 раз. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на систему ГАС «Правосудие».

«Размер установленной более 13 лет назад доплаты за выслугу лет уменьшен более чем в 25 раз и, имея стаж госслужбы более 28 лет, практически лишена установленной пенсии (доплаты) за выслугу лет», — сообщили в городском суде.

Бывшая чиновница подала иск против регионального правительства, пытаясь добиться восстановления доплаты к пенсии в размере 12 тыс. рублей, которую она получала с 2010 года. В итоге суд отказал, сославшись на то, что минимальный размер таких выплат по закону составляет 500 рублей, а установление порядка выплат бывшим госслужащим зависит от правительства региона.

До этого стало известно, что власти Латвии намерены лишить пенсии и депортировать 72-летнюю незрячую россиянку из-за незнания языка.

Ранее Латвия депортировала 82-летнего российского военного пенсионера.

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