Стала известна причина проблем «Локомотива» в обороне

Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай в интервью Legalbet заявил, что команда пропускает большое количество мячей в весенней части чемпионата страны из-за индивидуальных ошибок.

По его мнению, футболистам не всегда хватает концентрации и дисциплинированности на все 90 минут игры.

«Тут вопрос не в тактике и не в том, что мы в какой-то фазе игры недорабатываем. Каждому футболисту нужно быть более ответственным во время матча», — заявил Митай.

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги Спартак» в столичном дерби на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. Благодаря этой победе «Спартак» вышел за четыре тура до финиша на четвертое место в таблице РПЛ, опередив «Локомотив» на одно очко.

После отставки Гильермо Абаскаля красно-белые под руководством Владимира Слишковича не потерпели ни одного поражения, одержав в РПЛ две победы и сыграв вничью с ЦСКА.

Ранее тренер ЦСКА объяснил, почему не выбрал Акинфеева на игру с «Зенитом».