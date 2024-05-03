Доходы заемщиков МФО в России подскочили

В марте 2024 года средний доход заемщиков микрофинансовых организаций в России достиг 65,2 тыс. рублей против 59 тыс. рублей в марте прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (есть у «Газеты.Ru»).



У женщин за год доход в среднем увеличился на 10,1%, тогда как у мужчин — на 10,5%.



Сильнее всего выросли доходы у самых молодых заемщиков. Девушки в возрасте от 18 до 24 лет в 2024 году стали зарабатывать на 16,8% больше, чем годом ранее. А у их ровесников мужского пола доходы за год повысились на 20,7%.



Женщины в возрасте от 25 до 34 лет за год увеличили свой доход на 9,9%, а мужчины того же возраста — только на 8%. В следующей возрастной группе (от 35 до 44 лет) прирост доходов у женщин также оказался выше, чем у мужчин (7,6% против 6,7%). Женщины и мужчины в возрасте от 45 до 54 лет прибавили в доходе практически одинаково — 7,6% и 7,4% соответственно.



Для заемщиков более зрелого возраста характерна иная тенденция — доходы у мужчин растут быстрее, чем у женщин. Так, женщины в возрасте от 55 до 64 лет за год стали получать на 6,6% больше, а мужчины этого возраста — на 10,7% больше.



У женщин и мужчин пенсионного возраста (старше 65 лет) доходы за минувший год практически не изменились (+0,1% для женщин и +1,1% для мужчин).



«Спрос на молодых специалистов сегодня растет — на поколение самых юных работников приходится демографическая яма, при этом во многих отраслях ощущается нехватка профессионалов. Все это приводит к тому, что молодые люди и девушки сегодня устраиваются на все более высокооплачиваемые позиции и постепенно приближаются по уровню дохода к работникам среднего возраста» — отметили аналитики компании.

Исследование было проверено в апреле 2024 года. Аналитики сервиса изучили более 900 тысяч заявок на займы за март 2024-го и март 2023-го.

Ранее в Минэкономразвития объяснили рост доходов россиян в январе-марте.