Микроквартиры подстегнули спрос на один вид недвижимости в России

Россияне стали чаще арендовать кладовки для хранения вещей на фоне уменьшения площади квартир в новостройках. Как показало совместное исследование сервисов СДЭК Кладовка, Домклик и ГК «Инград», за последние три года медианные метражи снизились во всех сегментах жилья. С исследованием ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее значительно уменьшились квартиры с четырьмя и более комнатами — их площадь сократилась на 29% или более чем на 30 кв.м. В меньшей степени «похудели» студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры — на 13-14% или 5-10 кв.м.

«При этом спрос сместился в сторону студий и «однушек». Их доля выросла с 40% до 53% с начала 2021 года, а доля двух- и трехкомнатных квартир снизилась с 38% до 33% и с 19% до 11% соответственно», — отмечают аналитики Домклик.

На фоне ужавшихся метражей за последние полгода на 38% вырос спрос на услуги удаленного хранения вещей. По данным СДЭК Кладовка, чаще всего клиенты сдают на хранение мебель и технику во время ремонта, сезонные вещи, книги и игрушки. Средний срок аренды — 5 месяцев.

В новостройках 30-50% квартир оборудованы кладовыми помещениями для покупки. «Инград» ежегодно реализует 3-4 тыс. кв.м кладовок или более 600 помещений площадью 4,7-5 кв.м.

«Основной спрос возникает ближе к заселению, когда люди начинают обживаться», — поясняют в компании.

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