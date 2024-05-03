Больше половины россиян считают, что современному обществу нужны профсоюзы

Подавляющее большинство россиян (60%) считают, что стране необходимы профсоюзы, 15% утверждают обратное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов из различных регионов страны.

Результаты опроса показывают, что с возрастом респонденты чаще высказывают мнение о важности профсоюзов: среди молодых людей до 34 лет этот процент составляет 52%, в то время как среди людей старше 45 лет — 60%.

Около половины опрошенных (47%) признали, что не имеют представления о деятельности профсоюзов в России. Только 6% респондентов выразили положительное мнение о работе профсоюзов, в то время как 19% склонны к более благоприятному отношению. С другой стороны, 28% опрошенных отнеслись негативно к деятельности профсоюзов.

Исследователи также обнаружили, что 63% россиян считают, что профсоюзное движение в стране находится в упадке. Большинство людей, высказавших подобное мнение, оказались старше 45 лет (71%). Кроме того, 28% респондентов указали на кризис в профсоюзах, в то время как 9% назвали текущую ситуацию периодом подъема.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что на сегодняшний день около 20 млн человек (включая студентов) являются членами профсоюзов в России, при том что экономически активное население страны составляет около 75 млн человек.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.