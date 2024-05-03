Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, заявили в Крыму

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил, что французский народ не простит тому новых военных кладбищ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Макрон хочет повторить ошибку Наполеона, отправив войска к границам Российской Федерации. Если подобное произойдет, то президента ждет бесславная участь, ведь французский народ не простит ему новых кладбищ солдат.

Он подчеркнул, что Макрон так не любит французский народ, что стремится любой ценой втянуть его в прямой военный конфликт, живя по принципу «а дальше хоть потоп».

До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск Франции на Украину в случае прорыва фронта и тяжелого положения Вооруженных сил Украины являются признаком паники в Европе.

Эксперт отмечает, что новый пакет военной помощи Украине от США в размере $61 млрд послужит подспорьем только в том, чтобы ВСУ смогли сдержать ожидаемое весной-летом наступление российской армии.

Ранее Макрон назвал три угрозы существованию Европы.