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Жена российского моряка опровергла информацию об освобождении мужа с захваченного судна

«Известия»: жена моряка Колчанова опровергла информацию об освобождении мужа

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Жена российского моряка Тимофея Колчанова опровергла информацию об освобождении супруга. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, Колчанов все еще находится на борту задержанного иранскими силовыми структурами судна MSC Aries.

До этого в МИД Ирана сообщили об освобождении всех членов экипажа корабля по гуманитарным соображениям.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Исламской республики Эбрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Одним из членов экипажа Aries оказался Колчанов.

Позднее пресс-служба министерства иностранных дел РФ сообщала, что Иран не станет препятствовать возвращению на родину российского моряка.

Ранее корабли США сбили три хуситских беспилотника.

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