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Россиян предупредили о самом вредном алкоголе для запивания шашлыка

Врач Панина: сочетание алкоголя и шашлыка может привести к острому панкреатиту

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Жареное на огне мясо нельзя назвать здоровой едой по многим причинам, в первую очередь, из-за наличия в ней канцерогенов (гетероциклические амины, полициклические ароматические углеводороды). Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Наталья Панина.

«Сочетание такого мяса с алкоголем может быть опасным из-за потенциального риска возникновения острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы), который может возникнуть при употреблении 50-80 гр чистого этанола. Это, например, 150 мл водки, чуть больше 1 л пива, полбутылки вина. Чем больше доза, тем больше риск возникновения заболевания», — объяснила специалист.

По словам гастроэнтеролога, алкоголь нарушает кровоснабжение поджелудочной железы, приводит к спазму сфинктеров, через которые железа и желчный пузырь выделяют ферменты и желчь.

«А они выделяются активно в ответ на прием жирного мяса (шашлык). При таких условиях (большая концентрация ферментов и невозможность их выделения) происходит повреждение клеток самой поджелудочной. Развивается воспаление и даже некроз органа», — подчеркнула Панина.

Таким образом, если вы и употребляете шашлык совместно с алкоголем, то главное правило — умеренность.

«Наиболее вредным считается алкоголь, содержащий газы (шампанское, пиво), смешанные напитки, алкоголь с большим количеством сахара (крепленые вина)», — резюмировала врач.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если обжегся на шашлыках.

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