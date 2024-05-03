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В Киеве заявили, что не смогли связаться с Telegram

Киев не смог установить контакт с администрацией Telegram

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Власти Украины до сиз пор не смогли установить официальные связи с администрацией мессенджера Telegram. Как пишет ТАСС, об этом сообщил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

В апреле Ярослав Юрчишин, председатель комитета Верховной рады по свободе слова, утверждал, что Служба безопасности Украины запросила блокировку более чем 26 каналов в Telegram, запрос который, по его словам, был принят к рассмотрению.

Коваль отметил, что украинцам следует быть осторожными при использовании Telegram и указал, что мессенджер остается российским. Он также подчеркнул, что попытки установить официальные контакты с Telegram пока не увенчались успехом.

Согласно исследованиям, более 70% населения Украины имеют доступ к этому мессенджеру.

Власти страны уже рассматривали возможность запрета соцсетей и мессенджеров, включая Telegram.

В марте был представлен законопроект о регулировании деятельности Telegram и других общественных платформ для распространения информации. Этот законопроект предусматривает блокировку отдельных лиц и каналов, а также наличие представителя Telegram на Украине для взаимодействия с государственными органами.

Глава Нацсовета Ольга Герасимюк по вопросам телевидения и радиовещания, сообщила в конце апреля, что украинские власти совместно с Евросоюзом работают над регулированием Telegram, включая возможные блокировки и штрафы.

Ранее Павел Дуров рассказал о своих украинских корнях.

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