Россияне стали чаще есть шашлык

Спрос россиян на замаринованованное мясо в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), вырос на 9% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Покупатели приобрели около 4 млн упаковок товара на сумму 1,6 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании группы ВТБ и Продажи.рф (есть у «Газеты.Ru»). При этом общие продажи мяса в стране упали.

За апрель в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили на мясо для шашлыка почти 400 млн рублей, купив около 1 млн упаковок товара. Это на 5% больше по количеству, чем в апреле прошлого года. Цена 1 кг мяса для шашлыка выросла за год на 19% и составила 416 рублей.

Спрос россиян на мясные полуфабрикаты в апреле вырос на 4%, покупатели приобрели более 4,6 млн товаров в категории, заплатив свыше 1 млрд рублей. Средняя цена за год выросла на 10%, составив 224 рубля за 1 кг.

При этом в целом покупки мяса и птицы в России в апреле снизились на 8% к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствует статистика Продажи.рф. Средняя цена на упаковку мяса составила 425 рублей и выросла за год на 16%. Упаковка мяса птиц за год подорожала более чем на четверть, до 283 рублей.

«В этом году Великий пост перед Пасхой начался позже обычного, поэтому снижение спроса мы видим в апреле. При этом продажи мясных заготовок для шашлыка и мясных полуфабрикатов, которые часто используются на пикниках, выросли, этому способствовало резкое потепление в ряде регионов», — отметила руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф Александра Красовская.

Спрос на товары для приготовления шашлыка — решетки, шампуры, угли и розжиг — с начала года превысил 1,4 млн единиц, это на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем трат составил 310 млн рублей. Средняя цена в категории выросла всего на 3%, составив 295 рублей. Наиболее дорогим товаром были решетки для барбекю — в среднем 659 рублей за штуку.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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