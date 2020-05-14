Вылечившаяся от COVID-19 женщина покончила с собой на Ставрополье

Пожилая пациентка одной из больниц Ставропольского края покончила с собой во время подготовки к выписке после успешного прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Женщина покончила с собой на территории медицинского учреждения «из-за семейных неурядиц», написал Владимиров со ссылкой на информацию руководства больницы.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Глава края заявил, что ситуация находится на его личном контроле.