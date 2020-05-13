Власти Таиланда рассчитывают на возвращение туристов в октябре 2020 года

Власти Таиланда планируют вновь открыть границы для туристов из-за границы в октябре 2020 года, когда в стране начнется высокий сезон отдыха, сообщает газета The Bangkok Post со ссылкой на заявление Национального управления по туризму королевства.

«Мы надеемся, что внутренний туризм возобновится уже к июню-июлю, а иностранные гости вернутся в Таиланд в октябре, во время высокого туристического сезона», — заявили в управлении.

По словам представителя ведомства, из-за пандемии коронавируса туристический поток в страну, по прогнозам специалистов, сократился более чем на 60%. Власти планируют, что в 2020 году на отдых приедут лишь 14 млн отдыхающих.

Ранее Таиланд закрыл национальные границы до 31 мая с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса на своей территории.

Всего с начала 2020 года от инфекции в стране скончались 56 пациентов, всего заразились более трех тыс. человек. За последние сутки новых случаев инфицирования не зафиксировали.

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