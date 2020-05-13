Даты сдачи ЕГЭ объявят в ближайшее время

Министерство просвещения объявит даты сдачи единого государственного экзамена в ближайшие дни, заявил замглавы министерства Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

«Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. В течение ближайших дней объявим точные сроки», — сказал Глушко.

Ранее Министерство просвещения заявило о переносе ЕГЭ из-за коронавируса.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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