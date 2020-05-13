Свердловская область открывает магазины, торговые центры и уличные кафе

В Свердловской области с 19 мая откроются магазины, торговые центры и уличные кафе, написал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм», — написал Куйвашев.

Глава региона заявил об ограничении: «должно быть не менее 10 квадратных метров на человека».

Также с 19 мая жители Свердловской области смогут гулять и заниматься спортом на улице.

В Свердловской области коронавирусом заразились 2298, скончались три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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