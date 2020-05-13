Адвокат рассказал, когда начнется судебный процесс над сестрами Хачатурян

Судебный процесс над сестрами Хачатурян может начаться в июле. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

«В мае-июне точно будет идти следственно-прокурорская стадия. Дальше, если прокуратура скажет, что направляет дело в суд, то тогда и ждем начала судебного процесса», — пояснил он.

Адвокат добавил, что сторона защиты еще не ознакомилась с материалами проверки, которые сопровождали отказ СКР в переквалификации действий обвиняемых с убийства на самооборону.

«Сейчас Следственный комитет повторно готовит дело для того, чтобы вновь направить его в прокуратуру. Но для этого надо выполнить требование по ознакомлению сторон с материалом — сейчас это делает потерпевшая сторона. Мы еще не приступили», — заключил юрист.

В январе Генпрокуратура попросила СКР переквалифицировать дело с убийства на необходимую оборону. Позднее Следственный комитет завершил дополнительное расследование и отказался сделать это.

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