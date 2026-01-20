Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

На Курилах на видео сняли, как авто с людьми провалилось под снег из-за сильной метели

Mash: авто массово проваливаются под снег из-за сильной метели на Курилах 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27665869_rnd_5",
    "video_id": "record::be9f797e-27d6-496e-9d43-e0db1f720d8a"
}

На Курилах автомобили массово проваливаются под снег из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Под ударом циклона сейчас Кунашир. Южно-Курильск завален сугробами, автомобили вязнут на дорогах. Межпоселковые автобусы отменили — видимость практически нулевая», — говорится в публикации.

Местный житель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги находятся два автомобиля, которые провалились под снег и не могут выехать. По данным канала, из-за непогоды для школьников объявили внеплановый выходной. Власти просят жителей не выходить из дома без надобности.

До этого во Владивостоке водитель на грузовике блокировал движение автомобилю скорой помощи, спешившей на срочную операцию. На кадрах с видеорегистратора автомобиля экстренных служб видно, что грузовик не предоставляет скорой преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей.

Ранее человек пострадал при столкновении трамвая и электровелосипеда в Москве.
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+