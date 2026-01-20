На Курилах на видео сняли, как авто с людьми провалилось под снег из-за сильной метели

На Курилах автомобили массово проваливаются под снег из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Под ударом циклона сейчас Кунашир. Южно-Курильск завален сугробами, автомобили вязнут на дорогах. Межпоселковые автобусы отменили — видимость практически нулевая», — говорится в публикации.

Местный житель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги находятся два автомобиля, которые провалились под снег и не могут выехать. По данным канала, из-за непогоды для школьников объявили внеплановый выходной. Власти просят жителей не выходить из дома без надобности.

До этого во Владивостоке водитель на грузовике блокировал движение автомобилю скорой помощи, спешившей на срочную операцию. На кадрах с видеорегистратора автомобиля экстренных служб видно, что грузовик не предоставляет скорой преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей.

