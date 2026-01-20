Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине Януковичу вынесли приговор

На Украине заочно приговорили Януковича к 15 годам лишения свободы
Михаил Маркив/РИА Новости

Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за незаконное завладение земельными угодьями. Об этомсообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в Telegram-канале.

«Приговором суда экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», — говорится в сообщении.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Там добавили, что в 2007 году Янукович с целью завладения государственным имуществом инициировал принятие ряда решений, приведших к выбытию из государственной собственности земли в Киевской области. Для реализации этой схемы его сообщники привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии — об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту.

В апреле Подольский районный суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

Ранее суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665851_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+