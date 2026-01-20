На Украине Януковичу вынесли приговор

Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за незаконное завладение земельными угодьями. Об этомсообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в Telegram-канале.

«Приговором суда экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», — говорится в сообщении.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Там добавили, что в 2007 году Янукович с целью завладения государственным имуществом инициировал принятие ряда решений, приведших к выбытию из государственной собственности земли в Киевской области. Для реализации этой схемы его сообщники привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии — об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту.

В апреле Подольский районный суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

Ранее суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения.