Армия

Британского наемника ВСУ приговорили к 13 годам колонии

В Донецке суд заочно вынес приговор британскому наемнику ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил британского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Реджинальд Френсис Стил в мае 2022 года прибыл на территорию Украины, там он вступил в ряды Интернационального легиона для участия в боевых действиях против российской армии. Он прошел необходимое обучение, был обеспечен оружием, броней и боеприпасами. Вплоть до осени 2025 года британец воевал против РФ.

Иностранец получил вознаграждение в размере более 3 млн рублей. Стил объявлен в международный розыск.

Недавно российские военные обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении. Как пояснил оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным «Ворон», на этом участке фронта присутствует значительное количество иностранных боевиков.

Ранее в ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Грузии.

