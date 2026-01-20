Камера на участке может нарушать границы частной жизни соседей

Жительница в Подмосковье доказала, что камера соседа нарушает ее частную жизнь

Камера, установленная на собственном участке, может стать причиной судебных споров и нарушить неприкосновенность частной жизни. Такое решение было принято московским судом, с которым ознакомилось РИА Новости.

В суд обратилась собственница одного из участков в подмосковном СНТ. Она обратила внимание, на соседском участке под козырьком дома установлена IP-видеокамера с широким углом обзора, датчиком движения, а также функциями записи видео и звука. Как пояснила истица, на съемку попадала часть ее участка и то, что на нем происходит.

В мессенджере она написала соседям с просьбой убрать камеру, но она осталась без ответа. Тогда собственница участка обратилась в суд.

При рассмотрении дела были изучены материалы и установлено, что в объектив камеры попадает 30-40% площади земельного участка. До вынесения решения по делу соседи перевесили камеру, тем самым признав, что она нарушает право на частную жизнь, отметили в суде.

В итоге было постановлено, что ответчик обязан оплатить расходы на услуги представителя, участие специалиста в заседании, а также его заключение и госпошлину.

В заключении по делу суд обратил внимание, что сама по себе установка камеры видеонаблюдения не говорит о хранении и использовании информации. Устранение сути претензии до заседания суда тем самым показывает, что факт правонарушения доказан не был.

