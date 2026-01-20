В Госдуме посоветовали Дании «брать в союзники» Россию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова назвала предметом для разбирательств угрозы властей Дании отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства. Депутат прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Она обратила внимание, что такие ситуации уже происходили в других странах. При этом, по мнению законодателя, в данный момент Москве будет сложно решить вопрос с землей российского посольства в Копенгагене.

«Я не очень понимаю, зачем они (датские власти — «Газета.Ru») этим занимаются, понимая, что все равно все эти конфликты будут урегулированы и мы вернемся на дипломатическое поле, и отношения все равно надо будет выстраивать, и все равно нашим послам, нашим диппредставительствам по всем конвенциям надо будет где-то находиться», — подчеркнула Журова.

Как она сказала, попытки лишить посольство РФ в Дании участков территории сейчас — в момент, когда приближается заключение мирного соглашения — являются странными. Более того, Копенгаген сам находится в ситуации, когда ему «надо брать в союзники» Москву.

20 января посол РФ в Дании Владимир Барбин рассказал, что власти королевства угрожают отобрать земли, на которых расположены здания российского дипломатического представительства. Также он отметил, что численность дипмиссии Москвы в Копенгагене была сокращена в разы из-за репрессивных решений датского правительства.

Ранее Лавров в шутку связал с Гренландией план Дании отобрать землю у посольства РФ.