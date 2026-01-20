Трусова вернется в спорт ради участия в Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова намерена вернуться в спорт ради участия в Олимпиаде 2030 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что Трусова хочет вернуться не ради нескольких стартов, а для того, чтобы получить возможность участия в ключевых соревнованиях цикла. В 2030 году она ставит перед собой цель выиграть золото Олимпиады.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала о своих планах.