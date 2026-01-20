Видео: пациентка скорой кричала от боли, пока приморец на грузовике блокировал проезд

Mash: в Приморье грузовик не пропустил скорую с пациенткой, спешившей на операцию

Во Владивостоке водитель на грузовике блокировал движение автомобилю скорой помощи, спешившей на срочную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пострадавшая — 18-летняя горнолыжница из Арсеньева. Она упала на склоне и получила перелом позвоночника со смещением. Ее экстренно доставили вертолетом в пригород приморской столицы, после — повезли в больницу на скорой», — говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора автомобиля экстренных медицинских служб видно, что грузовик не предоставляет скорой помощи преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей.

По данным канала, водителю скорой пришлось остановить транспорт, чтобы медики смогли оказать помощь пациентке в дороге: вскоре девушку доставили в больницу с сильной болью. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

