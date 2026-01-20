Зеленский прокомментировал расследование в отношении Тимошенко

Зеленский: расследование против Тимошенко не связано с выборами

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении лидера партии «Батькивщины» Юлии Тимошенко не связано с выборами, как она сама об этом утверждает, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его мнению, новое дело в отношении Тимошенко не стоит сравнивать с тем, которое проводилось во времена бывшего президента страны Виктора Януковича.

«А если серьезно, то я не вижу, как это связано с выборами на Украине, если честно», — заявил Зеленский.

Президент республики добавил, что учитывая обнародованные видео и детали следствия, речь идет скорее об очередной попытке повлиять на монобольшинство в Верховной Раде.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.