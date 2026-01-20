Ученые выявили три ключевых фактора долголетия

Дополнительные пять минут сна и две минуты активного движения в день могут увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея. Результаты работы опубликованы в журнале eClinical Medicine.

Ученые изучили данные более 59 тысяч участников когортного проекта UK Biobank. Они учитывали продолжительность сна, количество минут в день, посвященных умеренной и интенсивной физической активности, а также особенности рациона. Затем эти показатели сопоставили с риском развития и смерти от сердечно-сосудистых болезней, рака, диабета, хронической обструктивной болезни легких и деменции за восемь лет наблюдений.

Наиболее благоприятной оказалась комбинация трех факторов: сна продолжительностью от семи до восьми часов в сутки, 40 минут активного движения в день и сбалансированного питания. Люди с таким образом жизни в среднем жили почти на 10 лет дольше. Период жизни без серьезных хронических заболеваний в этой группе был на 10 лет дольше по сравнению с теми, у кого эти показатели были ниже.

При этом, как отмечают авторы, эффект проявлялся даже при небольших изменениях привычек. Дополнительные пять минут сна в сутки, около двух минут активного движения и небольшое улучшение рациона — например, за счет большего количества овощей или цельнозерновых продуктов — были связаны примерно с одним дополнительным годом жизни.

Исследователи подчеркивают, что их выводы основаны на наблюдательных данных и не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако результаты показывают, что даже умеренные изменения образа жизни могут существенно повлиять на здоровье и долголетие.

Ранее ученые выявили необычное влияние медитации на мозг.