Юрий Лоза расчистил дорогу до храма, чтобы попасть на службу

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что ему пришлось чистить снег перед службой.

Лоза объяснил, что снег забаррикадировал дороги к храму. Он отправился на службу, чтобы набрать себе крещенской воды.

«Дело в том, что я еще в прошлом году прикупил небольшую лопату и всегда возил ее в машине. Если бы ее у меня не оказалось, я бы никуда не поехал – дороги у нас не чистили ни разу. Правда, после большого снегопада проехал трактор, прочистил полосу для движения, отбросив снег на припаркованные машины, и практически их заблокировал», — поделился артист.

По словам Лозы, эти сугробы полили какой-то жидкостью, после чего они превратились в лед.

«В прошлом году кто-то ещё шевелился и специально обученные люди вручную освобождали наши автомобили, в этом году никому до нас дела нет», — рассказал музыкант.

Лоза объяснил это явления словами политического деятеля Олега Царева. Мужчина утверждал, что в некоторых районах в штате числятся дворники, которых по факту нет, чтобы начальники получали их зарплату.

«Так что пришлось мне вчера лопатой помахать не по-детски…» — заключил певец.

