Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно об опасной «химической приблуде» ВСУ в зоне СВО

Ветеран СВО «Матрос» сообщил о применении ВСУ опасного химического оружия
MFA Russia/via Globallookpress.com/- Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) опасное химическое оружие. Об этом сообщил ветеран СВО с позывным «Матрос» в Telegram-канале «Опасный бизнес».

«Новая химическая приблуда от противника. Срабатывает при подходе, раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ», — рассказал экс-военный.

Он призвал подразделения Вооруженных сил РФ смотреть по сторонам и по возможности иметь на позициях противогазы. По словам «Матроса», химическое оружие ВСУ уже привело к потерям среди бойцов российской армии.

До этого заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что Украина совершает теракты с помощью беспилотников, снаряженных токсичными веществами. Он уточнил, что атаки производятся не только против военнослужащих российской армии, но и против гражданского населения.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины сбрасывают с дронов купюры, пропитанные ядом. Командир роты группировки войск «Восток» с позывным «Физрук» предупредил, что если взять эти купюры без перчаток, то яд через кожу быстро попадет в кровь, и человек может не выжить.

Ранее сообщалось о секретном оружии НАТО для ВСУ, приводящем к слепоте.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665665_rnd_6",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+