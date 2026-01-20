Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) опасное химическое оружие. Об этом сообщил ветеран СВО с позывным «Матрос» в Telegram-канале «Опасный бизнес».

«Новая химическая приблуда от противника. Срабатывает при подходе, раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ», — рассказал экс-военный.

Он призвал подразделения Вооруженных сил РФ смотреть по сторонам и по возможности иметь на позициях противогазы. По словам «Матроса», химическое оружие ВСУ уже привело к потерям среди бойцов российской армии.

До этого заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что Украина совершает теракты с помощью беспилотников, снаряженных токсичными веществами. Он уточнил, что атаки производятся не только против военнослужащих российской армии, но и против гражданского населения.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины сбрасывают с дронов купюры, пропитанные ядом. Командир роты группировки войск «Восток» с позывным «Физрук» предупредил, что если взять эти купюры без перчаток, то яд через кожу быстро попадет в кровь, и человек может не выжить.

Ранее сообщалось о секретном оружии НАТО для ВСУ, приводящем к слепоте.