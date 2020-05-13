В Москве от коронавируса вылечились еще 1864 пациента
Еще 1 864 пациента вылечились от COVID-19 в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Таким образом, общее число выздоровевших составило 21 506 человек.
Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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