В Нью-Йорке от COVID-19 умерли 116 работников общественного транспорта
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Нью-Йорке из-за коронавируса умерли 116 сотрудников общественного транспорта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя городского транспортного управления Патрика Фойе.
Отмечается, что каждый день у 18 тысяч работников управления измеряют температуру. Те, у кого температура выше 37,7°C, не допускаются до рабочих мест.
Ранее сообщалось, что нью-йоркское метро впервые в его истории начали прекращать движение поездов с 01.00 до 05.00 для проведения дезинфекции вагонов и станций.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Коронавирус не щадит никого»: что творится в США
— В США от коронавируса скончались больше 80 тысяч человек
— В штате Нью-Йорк впервые с момента пика COVID-19 умерли меньше 200 человек за сутки