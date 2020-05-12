В Нью-Йорке от COVID-19 умерли 116 работников общественного транспорта

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В Нью-Йорке из-за коронавируса умерли 116 сотрудников общественного транспорта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя городского транспортного управления Патрика Фойе.

Отмечается, что каждый день у 18 тысяч работников управления измеряют температуру. Те, у кого температура выше 37,7°C, не допускаются до рабочих мест.

Ранее сообщалось, что нью-йоркское метро впервые в его истории начали прекращать движение поездов с 01.00 до 05.00 для проведения дезинфекции вагонов и станций.

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