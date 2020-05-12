Врач пояснил, могут ли собаки и кошки передать человеку COVID-19

Домашние животные не могут передать человеку коронавирус. Об этом сказал врач Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на ютуб-канале Соловьев LIVE.

По его словам, собаки и кошки не переносят инфекцию.

Он отметил, что в мире зафиксировано всего несколько случаев заражения домашних животных COVID-19, и от человека к животному вирус передается крайне редко.

Пока специалисты не нашли случаев, чтобы животные заражали людей, доказательств этому нет.

По последним данным, в России выявлено выше 232 тысяч случаев коронавируса, 2116 человек умерли, 43,5 тысячи излечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дерматолог пояснила, какие маски и перчатки использовать в период пандемии

— В ВОЗ рассказали, как долго COVID-19 живет на поверхностях

— Отказ от мяса: спасет ли вегетарианство от пандемии