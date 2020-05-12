Дерматолог пояснила, какие маски и перчатки использовать в период пандемии

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Одноразовые медицинские маски и тканевые хлопчатобумажные перчатки меньше всего повреждают кожу лица и рук, респираторы и нитриловые могут вызвать раздражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлию Галлямову.

По ее словам, любой материал при плотном прилегании к коже и механическом воздействии вредит кожному покрову.

Именно поэтому лучше всего прибегать к одноразовым средствам защиты в период пандемии, считает эксперт.

Кроме того, нельзя забывать о дезинфекции, к примеру, пользоваться очищающими пенками. Тем, у кого жирная кожа, следует очищать кожу трижды в день. Но при этом нельзя забывать об увлажнении.

«Если раздражение возникло, то первая помощь - средства с цинком, поскольку он снимает раздражение, а также средства, рекомендованные грудным детям при потничках», — поделилась Галлямова.

При выборе перчаток специалист советует обратиться к дышащим тканям, которые в отличие от других не вызывают эффект теплицы, из-за чего на коже могут появиться различные бактерии.

Ранее стало известно, что в Москве с 12 мая будет действовать масочный режим. Граждане обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Штраф за нарушение составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

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