Источник сообщил, что загоревшийся в больнице Петербурга аппарат ИВЛ был новым

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Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), с которого начался пожар в отделении интенсивной терапии больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Загоревшийся аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе и установлен в больнице в начале мая.

Как рассказал источник, на данный момент предпринимаются попытки установить, что именно стало причиной возгорания. Среди версий есть короткое замыкание, неисправность, перегрузка и неправильная эксплуатация.

Ранее сообщалось, что при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли 5 человек, которые были подключены к ИВЛ.

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