СК просит об аресте организатора хосписа в Красногорске после смертельного пожара

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Следствие ходатайствует о заключении под стражу организатора хосписа в Красногорске после пожара, в результате которого погибли девять пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольгу Врадий.

По данным следствия, мужчина организовал хоспис в арендованном загородном доме. Он является подозреваемым по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет.

По предварительным данным, причиной пожара в здании могла стать неисправная электропроводка. Власти Подмосковья также сообщили, что помещение, где жили пенсионеры не было зарегистрировано в качестве хосписа.

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