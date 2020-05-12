Перечислены мешающие точному результату теста на COVID-19 факторы

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Cпециалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что на результат тестов на коронавирус могут повлиять несколько факторов, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди таких факторов Гордеев назвал нарушение правил подготовки к процедуре или неправильное взятие пробы.

По словам специалиста, для проведения теста нужно взять мазок с задней стенки глотки. Если проводить данную процедуру неправильно, то можно не захватить достаточное количество клеток со слизистой.

Что касается нарушений правил подготовки к процедуре, то Гордеев объяснил, что вирус поражает слизистую дыхательных путей. При этом эпителии имеют свойство часто обновляться. В результате чего с водой, пищей или избытком слюны вирус переносится в пищевод.

В связи с этим специалист посоветовал за три часа до анализа не пить, не есть и не курить.

Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина добавила, что среди влияющих на результаты теста факторов — неправильная транспортировка биоматериала и нарушение самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.