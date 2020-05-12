Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС.

«Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат», — заявил Кожемяко.

Он отметил, что необходимо продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморье составляет 955 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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