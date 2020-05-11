Жертвами коронавируса во Франции стали свыше 26,5 тысячи человек
Во Франции за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 263 человека. Об этом сообщает La Depeche.
Общее число летальных исходов в стране возросло до 26 643 умерших.
При этом 16 820 пациентов скончались в больницах.
Кроме того, 22 284 человека все еще находятся в медучреждениях в результате положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.
В стране за время пандемии из больниц были выписаны 56 724 пациента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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