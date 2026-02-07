Размер шрифта
В Европе сообщили плохую новость для Запада

Эксперт Штейган: попытки Запада разобщить РФ и КНР потерпели неудачу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Попытки Запада разобщить Россию и Китай потерпели неудачу, а последний разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стал плохой новостью для Запада. Об этом написал норвежский эксперт Пол Штейган в статье для портала Steigan.

«Отныне две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте», — отметил Штейган.

По его словам, Китай и Россия сейчас поддерживают «многополярный мир» и отвергают «блоковые конфронтации». Также они имеют общие позиции по вопросам Украины и Тайваня.

Эксперт отметил, что разговор Путина и Си Цзиньпина 4 февраля был «полон стратегической координации» и показал, что попытки Запада разобщить Россию и Китай провалились, как и попытки изолировать Иран от России и Китая.

«В экономическом, политическом и военном отношении это событие практически эпохального масштаба», — подчеркнул Штейган.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции и обсудили двусторонние отношения. Си Цзиньпин отметил, что российско-китайское сотрудничество вступает в новый этап развития, а Владимир Путин сообщил, что товарооборот России и Китая три года подряд составляет более $200 млрд. Также Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ.

Ранее в Кремле опровергли создание Большой тройки КНР, РФ и США.
 
