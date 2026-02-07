Размер шрифта
Постпред раскрыл, как Россия будет выстраивать позицию по СНВ

Гатилов: Россия выстроит политику по СНВ на основе анализа политики США
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия будет выстраивать позицию в области стратегических наступательных вооружений (СНВ) на основе анализа политики США и обстановки в стратегической сфере. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он отметил, что отсутствие интереса американской стороны к договору о СНВ подтвердилось в выступлении заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Томаса Динанно на пленарном заседании Конференции по разоружению ООН 6 февраля.

«Наша страна, в свою очередь, будет действовать ответственно и выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа политики США и складывающейся обстановки в стратегической сфере», — сказал постпред.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times написала, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песковзаявил, что Россия оценивает истечение срока действия ДСНВ негативно и заверил, что РФ сохранит ответственный подход к вопросу ядерных вооружений.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия намерена сохранить статус-кво и в течение года после завершения срока действия договора будет соблюдать его положения.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после истечения срока действия ДСНВ.
 
