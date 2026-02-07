Правообладатели «Парфюмера» не разрешили выступить с их музыкой только Гуменнику

Правообладатели музыки к фильму «Парфюмер», под которую выступал российский фигурист Петр Гуменник, отозвали права только для представителя России. Об этом сообщила его мать Елена Гуменник в чате «Золотой конек».

«Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета», — написала она.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. В качестве замены рассматривается программа «Дюна», с которой Гуменник выступал в прошлом сезоне.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Ранее фанаты Гуменника запустили хештег в его поддержку из-за проблем с программой.