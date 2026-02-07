Размер шрифта
Зеленский после переговоров в Абу-Даби вновь заговорил о Донбассе

Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби отказал в выводе войск из Донбасса
Позиция Украины по итогам переговоров в Абу-Даби по вопросу вывода войск из Донбасса не изменилась. Киев не намерен выходить с этих территорий, заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит телеканал «Мы.Украина».

В сообщении отмечается, что украинский лидер в этом вопросе готов «стоять на своем».

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что самая надежная позиция — «стоим на своем». Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», — заявил Зеленский.

До этого президент Украины отметил, что США хотят завершения конфликта на Украине до июня и не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф назвал конструктивным очередной раунд переговоров по Украине.
 
