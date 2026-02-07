Петербуржец, насиловавший школьниц под наркотиками, предстанет перед судом

В Петербурге будут судить мужчину, склонявшего детей к употреблению наркотиков

Житель Петербурга предстанет перед судом за изнасилование и другие преступления против половой неприкосновенности школьниц. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с сентября 2023 по январь 2025 года мужчина приглашал в офисное помещение несовершеннолетних, которым предлагал наркотики и насиловал.

По данным «Фонтанки», пострадавшим школьницам было 13 и 15 лет. Над младшей из них он якобы надругался после того, как убедил принять запрещенные вещества.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о получении сексуальных услуг несовершеннолетнего и лишении свободы лица, не достигшего 18 лет.

«В настоящее время следователем выполнен комплекс необходимых следственных действий и более 50 судебных экспертиз, которые в совокупности полностью изобличают обвиняемого в инкриминируемых ему преступлениях», – рассказали в СК РФ.

Специалисты ведомства собрали все необходимые доказательства. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.