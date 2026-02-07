Стало известно, накажут ли британского атлета за политическое послание уриной на снегу

Фристайлиста Кенуорти не накажут за политическое послание уриной на снегу

Серебряный призер Игр 2014 года в Сочи британский фристайлист Гас Кенуорти избежит наказания за опубликованный в соцсетях политический пост с неприличным изображением. Об этом сообщает издание The Guardian.

Кенуорти выступал за США до 2019 года. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) недавно опубликовал фотографию, на которой запечатлена надпись на снегу, выполненная уриной и направленная против миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили, что никаких санкций к спортсмену за подобное не будет применено.

«Во время Олимпийских игр все участники имеют возможность выражать свои взгляды в соответствии с руководящими принципами выражения мнений спортсменов. МОК не регулирует личные посты в социальных сетях», — заявил представитель МОК.

Спортсмен примет участие в зимних Олимпийских играх — 2026.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее делегацию США освистали во время открытия Олимпиады.